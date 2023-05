Jak poinformował Microsoft, pozwoli to na szybsze i bardziej aktualne odpowiedzi. Będą one mogły bazować na wynikach wyszukiwania i zawierać cytaty z określonych źródeł, co pozwoli na dodatkową weryfikację prezentowanych informacji. Niestety obecnie ta opcja dostępna jest tylko dla subskrybentów ChatGPT Plus, ale wkrótce ma być dostępne też dla wszystkich, dzięki uruchomieniu wtyczki, która dołączy Bing do ChatGPT.