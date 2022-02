Vivaldi 5.1 dostępny: fani "miliona" otwartych kart będą zachwyceni

Vivaldi 5.1 powinien to ułatwić dzięki przewijanym kartom. Chodzi o możliwość wyłączenia pomniejszania kart na pasku na rzecz opcji przesuwania go na prawo i lewo. Na ekranie nie ma wówczas jednocześnie wszystkich kart, ale są za to widoczne tytuły i ikony stron, co powinno ułatwić nawigację. Co ważne, korzystanie z przewijania nie wyklucza stosowania grupowania. Szczegóły prezentowane są na krótkim filmie: