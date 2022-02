Weryfikacja numeru w InPost Mobile. Trzeba przepisać 6-cyfrowy kod

InPost Mobile to oficjalna aplikacja przewoźnika do śledzenia przesyłek kurierskich i paczkomatowych. Program pozwala nie tylko sprawdzać, na jakim etapie podróży jest dana przesyłka, ale także zdalnie otwierać paczkomaty, przekierowywać paczki kurierskie czy od niedawna - nadawać zwroty . Aby program działał, raz na jakiś czas niezbędna jest jednak ponowna weryfikacja numeru telefonu.

To istotne, bo podobnie jak choćby w przypadku WhatsAppa, do InPost Mobile loginem jest numer komórkowy użytkownika. Dodatkowa weryfikacja pozwala więc upewnić się, że w telefonie dalej znajduje się karta SIM z numerem użytkownika, a to dodatkowa gwarancja, że informacje o przesyłkach trafiają w ręce właściwej osoby.

Kiedy weryfikacja będzie konieczna, aplikacja sama da o tym znać. Od tego momentu użytkownik ma 20 dni, by zweryfikować swój numer. Warto zrobić to od ręki, bo proces zajmuje co najwyżej kilkanaście sekund. Po wyrażeniu zgody na weryfikację, automat wyśle SMS na numer telefonu użytkownika. Później wystarczy przepisać 6-cyftrowy kod do właściwego okienka (lub zezwolić na automatyczny odczyt z SMS-a) i... gotowe.