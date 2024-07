WhatsApp dostanie nową opcję. Wystarczy kilka zdjęć

WhatsApp jest bliski ukończenia nowej funkcji, która pozwoli użytkownikom łatwo generować zdjęcia profilowe z wykorzystaniem sztucznej inteligencji - zwraca uwagę The Verge. Aby z niej skorzystać, wystarczy zrobić kilka "wzorcowych" selfie, które później będą wykorzystywane dalej do generowania grafik AI. Z doniesień WABetaInfo wynika, że w testowym wydaniu WhatsAppa 2.24.14.13 na Androida, działa już zarys nowej opcji, która wykorzystuje do działania Meta AI.