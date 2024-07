Wiadomość SMS: "Twoje dane osobowe nie są już ważne"

CERT Polska apeluje do Polaków, by uważali na spreparowane wiadomości SMS z linkami, które w praktyce mogą trafić do każdego. Tym razem oszuści podszywają się pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i sugerują, że odbiorca musi w jakiś sposób zaktualizować swoje dane, aby uniknąć rzekomej kary. Ten komunikat nie ma oczywiście żadnego związku z rzeczywistością. Jedynym celem jest nakłonienie odbiorcy takiego SMS-a do kliknięcia załączonego linku.