Windows 11 22H2 ma nowy problem. Microsoft wstrzymał aktualizację

Właściwy pakiet to KB5018496 i już teraz jest dostępny dla chętnych w Windows Update. Na tę chwilę jest to jednak opcjonalna aktualizacja, co oznacza, że zostanie pobrana dopiero po ręcznym "Sprawdzeniu aktualizacji" dostępnych dla Windowsa 11 22H2. W praktyce na automatyczną instalację przez system będzie można zapewne liczyć dopiero wraz z grudniowym pakietem poprawek bezpieczeństwa.