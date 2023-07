Windows 11: łatka KB5007651 ponownie dostępna - usunięto błąd

Na szczegóły zwraca uwagę Windows Latest i dodaje, że wraz z poprawioną łatką KB5007651 Microsoft przywrócił wszystkie opcje w Defenderze w Windowsie. Wcześniejsze błędy mogły prowadzić między innymi do zgrzytów na poziomie sterowników, co z kolei prowadziło do problemów doskwierających głównie graczom. Użytkownicy, którzy doświadczyli tego typu problemów w Windows 11 w ostatnim czasie powinni zainteresować się aktualizacją systemu.