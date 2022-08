Windows 11 skrytykowany przez byłego pracownika Microsoftu

Chodzi o opinię byłego projektanta Office'a - Jensena Harrisa na Twitterze, na którą zwrócił uwagę Windows Latest . Harris krytykuje niedoróbki graficzne widoczne choćby w menu Start. W jego opinii to najbardziej rozpoznawalny element systemu i powinien być dopracowany w najmniejszym szczególe. Projektant opisuje, że użył wyszukiwarki w Windows 11, by znaleźć przeglądarkę Chrome i "doznał szoku" w kontekście przygotowania interfejsu.

Harris prześmiewczo porównuje to, co zobaczył w wyszukiwarce Windowsa 11 do pasków narzędzi w Internet Explorerze z 2008 roku. Jak tłumaczy, o ile lewa strona wygląda jak zaprojektowana przez kogoś z zamysłem, tak prawa część to zupełnie inna historia. Opisywana sytuacja to osadzone obok wyników wyszukiwania Windowsa 11 okno Edge'a wyświetlające wyniki wyszukiwania z sieci.