Windows 11: zmiana w skrótach klawiszowych

Do Windows 11 22H2 i nowszych trafią aktualizacje, które zmienią działanie skrótu klawiszowego Win+C. Obecnie skrót ten wyzwala Copilota w komputerach, w których był już dostępny, ale Microsoft postanowił to zmienić. Copilot to teraz aplikacja webowa, a skrót w Windows 11 przestanie działać.