Windows 8.1: OneDrive wciąż działa, choć nie powinien

Relacja między systemem Windows a klientem OneDrive jest skomplikowana. Chmurowy dysk Microsoftu zaczął swój żywot jako opcjonalny dodatek do nowych (wtedy) Windowsów, stosując formułę znaną z usługi DropBox. Poprzednim pomysłem z Redmond na synchronizację plików był o wiele ciekawszy, ale nieco zbyt skomplikowany Windows Live Mesh. OneDrive zastąpił go, co przyczyniło się do wzrostu popularności.