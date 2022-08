YouTube otworzy "sklep z kanałami". Będzie sprzedawać subskrypcje

Dziennikarze serwisu Wall Street Journal donoszą, że YouTube ma zamiar uruchomić sklep online, w którym oferowane będą subskrypcje do popularnych serwisów streamingowych. Google ma prowadzić rozmowy z przedstawicielami platform na temat ich obecności w sklepie i warunków współpracy.

Zdaniem dziennikarzy WSJ platformy streamingowe widzą szansę we współpracy z YouTube dzięki temu, że serwis ma ogromne zasięgi na całym świecie. Ponadto YouTube już teraz wyświetla reklamy poszczególnych platform, więc możliwe byłoby szybkie przejście z wyświetlanej reklamy do sklepu, gdzie można by wykupić usługę.