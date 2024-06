YouTube testuje wstrzykiwanie reklam. Nie zablokujesz ich

Dla większości użytkowników ważniejsze jest jednak z pewnością fakt, że wstrzykiwanie reklam ma zupełnie inny cel niż zaburzanie (celowe lub nie) działania dodatku do omijania fragmentów sponsorowanych. W założeniu reklamy dodane do filmu po stronie serwera mają być nieodróżnialne technicznie od innych elementów streamingu, a co za tym idzie - nie do rozpoznania i zablokowania przez adblokery, z którymi YouTube od niedawna szczególnie intensywnie walczy.