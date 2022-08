Zmiany na Snapchacie. Rodzice zyskają większą kontrolę

Snapchat wprowadził nową, bezpłatną funkcję Family Center. Korzystający z niej rodzice zyskają większą kontrolę nad tym, co dzieci robią w aplikacji. To dopiero początek zmian.

Choć ze Snapchata korzystają użytkownicy z różnych grup wiekowych, to aplikacja cieszy się dużą popularnością wśród nastolatków. W przeciwieństwie do innych mediów społecznościowych, serwis nie ingeruje w treści publikowane przez użytkowników, a wielu z nich udostępnia pornografię oraz ekstremalną przemoc. Snapchat miał już pewne zabezpieczenia dla najmłodszych użytkowników, ale teraz znacząco rozszerzył zakres ochrony, dając rodzicom większą kontrolę nad aktywnością dziecka.

Snapchat Family Center. Rozszerzona kontrola rodzicielska

Firma wprowadziła Snapchat Family Center, czyli bezpłatną usługę kontroli rodzicielskiej. Dzięki niej rodzice zyskają możliwość sprawdzenia, kto znajduje się na liście znajomych dziecka. Dostaną też listę osób, z którymi ich pociecha wymieniała wiadomości – nie zobaczą jednak ich treści. Jeśli coś wzbudzi wątpliwości rodzica, to może on zgłosić podejrzane konto do obsługi Snapchata.

To nie koniec zmian zapowiadanych przez firmę. W ciągu najbliższego miesiąca Snapchat wzbogaci Family Center o automatycznie powiadamianie rodziców, gdy dziecko zgłosi problem do obsługi serwisu. Ponadto zyskają oni dostęp do listy nowych znajomych nastolatka.

By włączyć kontrolę rodzicielską, należy aktywować Family Center i zaprosić dziecko do usługi. Dopiero gdy zaakceptuje ono zaproszenie, serwis da rodzicom dostęp do wspomnianych wyżej funkcji.

Zgodnie z regulaminem Snapchata, każdy użytkownik musi mieć ukończone 13 lat w chwili rejestracji. Jeśli jest nieletni, serwis automatycznie ustawi status konta jako prywatny, dzięki czemu dostęp do udostępnianych treści będą miały jedynie osoby z listy znajomych. Snapchat twierdzi, że te zabezpieczenia są wystarczające, ale mimo to wciąż pracuje nad zwiększeniem bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników.

Czym jest Snapchat?

Snapchat to aplikacja mobilna umożliwiająca wysyłanie zdjęć i krótkich filmików między użytkownikami. Pierwotnie treści przesyłanie między użytkownikami miały znikać po kilkunastu sekundach, ale obecnie można je oglądać przez nieokreślony czas. Szczyt popularności osiągnęła kilka lat temu, ale do dzisiaj korzysta z niej wielu polskich użytkowników.