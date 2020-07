Aplikacje na wakacje. Warto z nich skorzystać podczas urlopu w kraju

Udostępnij:

Wakacje. Choć wydarzenia związane z pandemią koronawirusa z pewnością sprawią, że tegoroczny urlop będzie dla nas inny niż dotychczasowe, to przy zachowaniu rozwagi oraz odpowiednich środków bezpieczeństwa i tym razem będziemy mogli cieszyć się zasłużonym wypoczynkiem.

Podczas, gdy jedni zaplanowali wczasy już kilka tygodni temu, drudzy wciąż nie wiedzą, jaki kierunek obrać tegorocznego lata. Ci, którzy zostaną w kraju, po raz kolejny staną przed odwiecznym dylematem - morze czy góry? Alternatywą są oczywiście nasze piękne mazury, wyjątkowe polskie wsie czy też urokliwe miasteczka jak np. Kazimierz Dolny.

10 przydatnych aplikacji na wakacje

Jedno jest pewne - cudownych miejsc w Polsce nie brakuje i gdziekolwiek się nie wybierzemy, z pewnością miło będziemy wspominać naszą ucieczkę od codzienności. W drogę zabierzmy najpotrzebniejsze rzeczy, jak ubrania, kosmetyki, dobrą książkę i...smartfona. Nie chodzi tu oczywiście o kontakty z naszym miejscem pracy w trakcie urlopu, a o aplikacje, dzięki, którym nasze wakacje staną się przyjemniejsze, wygodniejsze i przede wszystkim - bezpieczniejsze. Poniżej prezentujemy listę 10 apek, które z pewnością przydadzą wam się podczas tegorocznego wypoczynku.

1. PackKing

Idealna apka dla wszystkich miłośników podróży. Za jej pomocą stworzymy i uporządkujemy listę do spakowania na zbliżający się urlop. Oprogramowanie umożliwia generowanie listy rzeczy do spakowania w podróż na podstawie indywidualnych preferencji użytkownika. Apka prosi nas o zdefiniowanie terminu wyjazdu, a także wskazanie płci, środka transportu, przewidywanej pogody, celu podróży oraz innych zaplanowanych czynności. Na podstawie przedstawionych przez nas informacji, PackKing wygeneruje listę rzeczy, które powinniśmy zabrać ze sobą w podróż.

PackKing

Aplikację PackKing na Androida oraz na iOS można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

2. Ratunek

To niezwykle przydatna aplikacja, której celem jest sprowadzenie dla nas pomocy, gdy jesteśmy w potrzebie. Aby to zrobić należy wybrać jedną z dwóch kategorii ("Woda" lub "Góry"), następnie trzy razy potwierdzić dotykając ekranu i czekać, aż zostanie nawiązane połączenie z odpowiednimi służbami. Co ciekawe, apka jest przydatna nie tylko wtedy, kiedy sami jesteśmy ofiarami wypadku, ale również gdy jesteśmy jego świadkami i chcemy szybko wezwać odpowiednią pomoc.

Ratunek

Aplikację Ratunek na Androida oraz na iOS można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

3. TripAdvisor

Popularna aplikacja zapewnia dostęp do ogromnej bazy informacji dotyczącej ciekawych krajów, w tym również Polski. Oprogramowanie pomoże użytkownikowi zaplanować wymarzone wakacje. Informacje w nim zawarte zostały podzielone na pięć kategorii. Są to: "Hotele", "Restauracje", "Loty", "Atrakcje" oraz "Wynajem wakacyjny". W przypadku obiektów otrzymujemy kompleksowe dane na temat lokalizacji, godzin otwarcia, cen, a także, co bardzo istotne - opinii innych klientów.

Aplikacja pozwala na ocenianie odwiedzanych miejsc i hoteli, co bardzo ułatwia pozostałym użytkownikom zaplanowanie urlopu. Dzięki licznym opiniom, mogą oni łatwiej odnaleźć interesujące obiekty i atrakcyjne usługi. Aby skorzystać z pełnych możliwości TripAdvisor należy założyć darmowe konto.

TripAdvisor

Aplikację TripAdvisor na Androida oraz na iOS można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

4. AccuWeather

AccuWeather to jedna z najpopularniejszych aplikacji pogodowych. Użytkownicy doceniają ją przede wszystkim za wiarygodne informacje oraz prostą obsługę. Apka automatycznie wykrywa nasze położenie i pobiera dla nas aktualne dane dotyczące pogody. Ponadto program wyświetla prognozę na najbliższe godziny, cały dzień oraz przedstawia animowane mapy opadów, zachmurzeń i zmian temperatur.

Korzystając z wyszukiwarki, w AccuWeather można także podać kilka ulubionych miejsc, które będą przez nas monitorowane. Oprócz trafnych prognoz, aplikacja zawiera także informacje dla alergików oraz ostrzeżenia pogodowe. Oprogramowanie posiada również sekcję z wiadomościami astronomicznymi. W ustawieniach apki można zmienić jednostki wyświetlania temperatury, ciśnienia i prędkości wiatru.

AccuWeather

Aplikację AccuWeather na Androida oraz na iOS można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

5. Offline Map Navigation

Aplikacja pełni funkcję nawigacji samochodowej i rowerowej. Dzięki niej szybko odnajdziemy restauracje, apteki, sklepy, hotele, biblioteki, szkoły oraz wiele różnych przedsiębiorstw usługowo-handlowych w podanej przez nas lokalizacji. Takie rozwiązanie jest niezwykle przydatne podczas urlopu w nieznanej nam dotąd miejscowości. Do największych atutów programu należy zaliczyć pracę w trybie offline, rozbudowaną bazę punktów POI oraz przyjemny interfejs graficzny.

Offline Map Navigation

Aplikację Offline Map Navigation na Androida oraz na iOS można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

6. RSO - Regionalny System Ostrzegania

Oficjalna aplikacja stworzona przy współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Telewizją Polską S.A, której celem jest informowanie społeczeństwa o zagrożeniach na terytorium kraju. Apka przekazuje użytkownikom komunikaty wydawane przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego (WCZK), dotyczące m.in. zagrożeń meteorologicznych, hydrologicznych i drogowych. Ponadto posiada opcję geolokalizacji, która umożliwia przekazywanie ostrzeżeń alarmowych i komunikatów właściwych dla naszego aktualnego położenia. Program posiada bogatą bibliotekę poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych i w obliczu zagrożeń.

RSO - Regionalny System Ostrzegania

Aplikację RSO - Regionalny System Ostrzegania na Androida oraz na iOS można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

7. Glovo

Masz ochotę na hamburgera lub pizzę na plaży? Zapomniałeś kupić ważną rzecz? Jeśli planujemy wakacje w stolicy, Trójmieście lub w innych dużych polskich miastach, ta aplikacja z pewnością ułatwi nam nasz pobyt. Dzięki niej kurier dostarczy nam pod hotelowe drzwi zamówiony produkt lub ulubione jedzenie w mniej niż godzinę. Oprogramowanie posiada funkcję śledzenia zamówienia w czasie rzeczywistym i działa w ośmiu polskich miastach. Są to: Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa i Wrocław.

Glovo

Aplikację Glovo na Androida oraz na iOS można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

8. Pocket

Bardzo przydatna aplikacja, która pozwoli nam zapisywać treści z dowolnego źródła online. Dzięki niej możemy "zachować na później" ciekawe artykuły, obrazki czy filmy, aby na spokojnie przejrzeć je podczas popołudnia na plaży, nad jeziorem czy w górskim zaciszu. Jedną z ciekawszych możliwości jest opcja tagowania materiałów w celu ich kategoryzacji i szybszego odnajdywania w przyszłości. Program pełni także funkcję mini-sieci społecznościowej, w której użytkownicy mogą dodawać się do list przyjaciół, współdzielić interesujące ich dane oraz przesyłać prywatne wiadomości.

Pocket

Aplikację Pocket na Androida oraz na iOS można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

9. PhotoTime: Złota godzina

Prosta w obsłudze aplikacja stworzona dla wszystkich miłośników fotografii. Oprogramowanie wyświetla informacje na temat złotej i niebieskiej godziny oraz podaje czasy wschodu i zachodu słońca dla wybranej lokalizacji.

Złota i niebieska godzina to pory w ciągu doby, w których naturalne światło słoneczne pozwala uzyskać najciekawsze i bardzo efektowne kadry przy niewielkim wysiłku ze strony fotografa. Program wyświetla również dane o długości dnia oraz godzinie, w której słońce będzie najwyżej na niebie. Dzięki aplikacji, nasz album ze zdjęciami z wakacji zyska na atrakcyjności, a wspomnienia zapisane na fotografiach umilą nam później chłodniejsze, jesienne wieczory.

PhotoTime: Złota godzina

Aplikację PhotoTime: Złota godzina na Androida można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

10. WiFiman

Aplikacja do wykrywania pobliskich sieci bezprzewodowych Wi-Fi, bardzo praktyczna, gdy przebywamy daleko od domu. Program nie zawiera reklam, a także nie posiada wersji premium. Jego głównym atutem jest przejrzysty interfejs. Oprogramowanie błyskawicznie wyświetla listę połączeń Wi-Fi, a także pozwala na zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych sieci bezprzewodowych. Posiada możliwość porównywania jakości sygnałów, jak również umożliwia przeprowadzenie testu szybkości danego połączenia internetowego.

WiFiman

Aplikację WiFiMan na Androida oraz na iOS można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.