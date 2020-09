WhatsApp: wkrótce indywidualne tapety dla każdego czatu. Wewnętrzne testy już trwają

WhatsApp zyska w najbliższym czasie nową opcję, która po wdrożeniu ciemnego motywu po wielu miesiącach czekania, będzie jedną z ważniejszych związanych z interfejsem. Jak się okazuje, WhatsApp pozwoli niebawem zmieniać tapety indywidualnie dla każdej rozmowy, co umożliwi użytkownikowi łatwiej rozpoznawać konkretne konwersacje.

Zmiana będzie z pozoru niewielka, ale w praktyce pozwoli dostosować komunikator do swojego gustu i może wpłynąć na intuicyjność obsługi – dzięki różnym tapetom będzie trudniej o pomyłkę czatu. Jak podaje WABetaInfo, w WhatsAppie już teraz pojawiły się zmiany w kodzie, które wskazują na trwające wewnętrzne testy – te nie są jednak dostępne dla zwykłych użytkowników zarejestrowanych w programie betatestów.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.199.5: what’s new?



Under development: different wallpapers based on the theme!

Tips for an updated WhatsApp Wallpaper app version after 9 years?

In future different wallpapers for different chats as well (spotted on iOS)https://t.co/Ll6RfQAELo