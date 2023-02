Android Auto: ciekawy sposób na wymuszenie interfejsu Coolwalk

Innymi słowy - teoretycznie nie da się tego przyspieszyć i pozostaje czekać, aż Android Auto postanowi pewnego razu zadziałać w nowym trybie. Co ciekawe jednak, nasz czytelnik Damian doprowadził do włączenia interfejsu Coolwalk w Androidzie Auto w zaskakujący sposób .

Nasz czytelnik opisuje, że nie mógł korzystać z Coolwalka w Volkswagenie Tiguanie z 2021 roku, póki nie podłączył telefonu do innego samochodu (tutaj z tanim, chińskim radiem MJDOUD obsługującym Androida Auto i Apple CarPlay). Jak podaje, w przypadku Samsunga Note'a 10 takie podłączenie aktywowało Coolwalk i od tego momentu działa także po podłączeniu telefonu do Tiguana .

Chociaż nie ma pewności, czy to nie przypadek, operację udało się powtórzyć także w innym telefonie . Należy podkreślić, że także był to smartfon Samsunga, choć w tym przypadku model z serii A. Być może jesteśmy świadkami przypadku, ale z drugiej strony niewykluczone, że Google z jakichś przyczyn uzależnia aktywację Coolwalka na przykład od liczby odbiorników samochodowych, z którymi dany telefon kiedykolwiek współpracował . "Po wpięciu ponownie do VW Tiguana 2021, oba telefony pięknie działają z Coolwalk" - tłumaczy pan Damian.

Na tej podstawie można spekulować, że nowy interfejs Androida Auto pojawia się w pierwszej kolejności u kierowców, którzy korzystają przynajmniej z dwóch samochodów i z jakichś przyczyn jest to dla Google'a czynnik decydujący. Jesteśmy ciekawi, czy podobne zjawisko zaobserwowali inni czytelnicy. Osoby mające możliwość podłączenia swojego telefonu do innego samochodu z Androidem Auto zachęcamy do eksperymentów - być może jest to sposób na wymuszenie nowego interfejsu Coolwalk.