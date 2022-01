Android Auto i sposób na Asystenta. To obejście nie zadowoli każdego

Jeden z użytkowników Androida Auto pokazał, jak "przechytrzyć" Asystenta Google, który nie do końca poprawnie rozpoznaje polecenia w samochodzie - zwraca uwagę autoevolution. Choć nie jest to rozwiązanie, które zadowoli każdego, a jedynie półśrodek - do czasu wydania aktualizacji rozwiązującej opisywany problem warto rozważyć jego zastosowanie, by ułatwić sobie korzystanie z Androida Auto.