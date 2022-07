Disney+ to jeszcze nie bajka. Polacy krytykują go za błędy i jakość obrazu

Po długim oczekiwaniu Polacy od 14 czerwca w końcu mogą oficjalnie korzystać z Disney+. SentiOne, polska firma zajmująca się m.in. monitoringiem Internetu z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, sprawdziła, co o wyczekiwanej premierze sądzą polscy internauci.

W sumie od początku roku do końca czerwca pojawiło się blisko 40 tys. wypowiedzi na temat nowego serwisu. Wszystkie wypowiedzi na temat Disney+ wygenerowały zasięg na poziomie 85 mln wyświetleń. Wzmianki o nacechowaniu negatywnym stanowiły 5 mln, z kolei te pozytywne – 11 mln.

Spośród wszystkich rozmów o nowym serwisie aż co dziesiąta porównuje go z Netflixem, przede wszystkim w kontekście ceny – 29 zł za miesiąc przy zakupie rocznego abonamentu Disney+ i 60 zł miesięcznie za Netflixa. Jednak pod względem jakości obrazu i dostępności napisów do filmów w opinii internautów wciąż wygrywa Netflix.