Netflix chce wyświetlać reklamy. Google pomoże je przygotować

Netflix jeszcze w tym roku może zaskoczyć klientów nowym abonamentem , który będzie tańszy od wszystkich dotychczasowych, ale jednoznaczny z wyświetlaniem reklam . Pomysł pojawił się po raz pierwszy ponad miesiąc temu i wszystko wskazuje na to, że Netflix dąży do jego realizacji. Jak podaje The Wall Street Journal , w utworzeniu abonamentu z obsługą reklam ma pomóc Google oraz Comcast.

Tańszy abonament Netfliksa ma być sposobem na utrzymanie widzów w dłuższej perspektywie. Podsumowując ostatnie miesiące, Netflix po raz pierwszy od lat odnotował spadek (i to znaczny) liczby subskrybentów, na co mogła się przełożyć m.in. atrakcyjność oferty konkurencji. Niedawno w Polsce pojawiły się serwisy VOD HBO Max oraz Disney+ i obydwie te platformy dają dostęp do swoich treści w wyraźnie niższych cenach. Do tego dochodzi pełna jakość bez konieczności dopłat do wyższych planów.