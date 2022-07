Reklamy na Netflixie. Microsoft pomoże je wprowadzić

Netflix to najpopularniejsza na świecie platforma streamingowa, oferująca dostęp do setek filmów i seriali za comiesięczny abonament. Ostatnio jest jednak w niemałych kłopotach - od początku roku wartość akcji Netflixa spadła o kilkaset procent, a serwis zaliczył pierwszy w historii duży spadek liczby użytkowników.

Jak się okazuje, Netflix chciał rozpocząć współpracę z Google i wykorzystać ogromne doświadczenie w branży reklamowej, jakim może pochwalić się największa wyszukiwarka. Teraz jednak wiemy już, że Netflix zdecydował się na współpracę z Microsoftem. Gigant z Redmond uzyskał wyłączne prawo do sprzedaży i obsługi reklam na platformie.

Xandr to zaawansowana platforma umożliwiająca zarządzanie i optymalizację całością procesu reklamowego – od kontaktu z reklamodawcami, przez zakup i sprzedaż reklam, aż po ich umieszczanie w treści. To właśnie Xandr obsłuży reklamy, które wyświetlą się użytkownikom korzystającym z najtańszego pakietu Netflixa.

Prace nad nowym pakietem i wprowadzeniem reklam na Netflixa trwają, a zarząd platformy wciąż milczy na temat daty wprowadzenia zmian. Jednak plotki uzyskane przez dziennikarzy New York Timesa wskazują, że ma się to wydarzyć jeszcze w 2022 roku.

Nie znamy też ceny nowego, najtańszego pakietu. W kwietniu 2022 roku Netflix zdecydował się na niewielkie podwyżki cen abonamentu w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Platforma zapowiada, że to nie koniec, ale wciąż nie ujawnia szczegółów na temat nadchodzących zmian w cenach abonamentu.

Tani pakiet z reklamami to nie jedyna zmiana, jaka czeka Netflixa. Gigant streamingu zdecydował się na wprowadzenie drastycznego kroku i walkę z dzieleniem się kontami. Choć regulamin platformy umożliwia to jedynie członkom gospodarstwa domowego, to wielu znajomych dzieliło między siebie konta i koszty subskrypcji, dzięki czemu była ona znacznie tańsza.