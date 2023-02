Netflix odpuszcza weryfikację w Polsce? Nowe zasady zniknęły ze strony

Netflix na początku stycznia opublikował w swoim centrum pomocy nowe zasady dotyczące weryfikacji urządzeń. Miały one na celu ograniczenie możliwości współdzielenia konta przez osoby niemieszkające w tym samym gospodarstwie domowym, a mające dostęp do danych logowania.

"Jeśli ktoś zaloguje się do Twojego konta z urządzenia spoza Twojego gospodarstwa domowego Netflix lub jeśli dostęp do konta będzie uzyskiwany w sposób ciągły z lokalizacji spoza Twojego gospodarstwa domowego, możemy poprosić Cię o zweryfikowanie tego urządzenia, zanim będzie można na nim korzystać z serwisu Netflix. W ten sposób możemy potwierdzić, że urządzenia korzystające z konta ma prawo to robić" – brzmiała treść komunikatu.