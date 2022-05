Netflix będzie tańszy? Jest pomysł na abonament z reklamami

Szczegóły opisuje XDA Developers, powołując się na publikację The New York Times. Jak się okazuje, Netflix najprawdopodobniej rozważa wprowadzenie do oferty tańszego abonamentu, który co prawda wiązałby się z wyświetlaniem reklam, ale mógłby jednocześnie zachęcić do korzystania z serwisu streamingowego nowe osoby. Niestety, na tę chwilę nie wiadomo co dokładnie miałby oznaczać "tańszy".