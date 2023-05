Płyty główne ASUS bez gwarancji po aktualizacji BIOS? Producent odpowiada

Kanał GamersNexus opublikował materiał wideo, w którym analizuje nowe oprogramowanie BIOS do płyty głównej ASUS ROG Crosshair X670E Hero (czyli jednego z topowych modeli pod procesory AMD Ryzen 7000).

Okazuje się, że najnowsze oprogramowanie 1410 w testowej wersji BETA nadal ustawia zbyt wysokie napięcie SoC – w zależności od zestawu pamięci, aktywacja profilu EXPO podnosi napięcie do około 1,337 – 1,34 V. Takie ustawienia teoretycznie nadal stwarzają ryzyko uszkodzenia procesora.

Co prawda można tutaj posiłkować się wybraniem domyślnych ustawień, jednak brak aktywnego profilu EXPO w wielu scenariuszach skutkuje obniżeniem wydajności platformy.

Twórcy kanału zwrócili uwagę na adnotację do testowej wersji BIOS-u – według strony producenta, używanie takiego oprogramowania unieważnia gwarancję na płytę główną.

Nowy BIOS do płyt głównych ASUS ma unieważniać gwarancję.

Ta aktualizacja jest naszą odpowiedzią na zaistniałą sytuację. Firma ASUS blisko współpracuje z AMD, w celu zdefiniowania nowych zasad, dla przyszłych aktualizacji BIOS. Aktualizacje będą nadal uzupełniane w razie potrzeby. Zmiany w BIOS dotyczą kwestii związanych z potencjalnymi uszkodzeniami, które mogą wystąpić podczas używania procesorów z serii Ryzen 7000 z naszymi płytami głównymi AM5, zgodnie z najnowszymi wytycznymi firmy AMD. Obejmują one również ograniczenie napięcia SOC do 1.3V. Najnowsza wersja BIOS dostępna jest do pobrania ze strony asus.com/support.