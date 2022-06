Przegląd wakacyjnych aplikacji. Pokażą atrakcje, pozwolą kupić bilety

Wybierając przydatne aplikacje, zdecydowaliśmy się postawić na dwa programy do map oraz jeden, umożliwiający wyszukiwanie ciekawych atrakcji wraz z możliwością zakupu biletów. Dzięki temu mogą wybrać coś dla siebie zarówno osoby lubiące aktywny, rowerowy czy górski wypoczynek, jak i fani zwiedzania czy chodzenia po galeriach. Dodatkowo na liście znalazła się także aplikacja do wyszukiwania restauracji i rezerwowania stolików, która powinna przypaść do gustu fanom gastronomicznych wojaży.

Będąc za granicą może przydać nam się możliwość pilnego skorzystania z map offline. Tutaj z pomocą przychodzi MAPS.ME. Z aplikacją użytkownik ma możliwość wyszukiwania interesujących go punktów czy atrakcji turystycznych, określania odległości do nich, a także pobierania map z różnych rejonów świata, które mogą przydać się w przyszłości, w trakcie wędrówek czy zwiedzania.

Użytkownicy korzystający z programu chwalą go jako świetny przewodnik turystyczny. Istnieje możliwość dodawania zakładek do interesujących nas miejsc. W recenzjach często chwalone są bardzo szczegółowe mapy i punkty orientacyjne, które wymagają tylko kilku wstępnych pobrań map miejsc, które planujemy odwiedzić.

Aplikacja Bikemap to stale aktualizowany program z mapami dla wszystkich fanów wycieczek rowerowych. Dedykowana jest do tych użytkowników, którzy poszukują ciekawych tras w okolicy lub chcą w łatwy sposób rejestrować własne przejazdy. By rowerzysta nie musiał sprawdzać telefonu w trakcie przejazdu, została wyposażona w funkcje przejazdów a punktu A do B z przystankami wraz z komunikatami głosowymi.