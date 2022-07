Reklamy na Netfliksie opóźnione. Wiemy, kiedy się pojawią

19 lipca 2022 roku zarząd Netfliksa wypuścił list do inwestorów , w którym zawarto najważniejsze informacje na temat kondycji spółki, a także jej strategii rozwoju na najbliższe lata. Okazuje się, że w okresie od kwietnia do lipca platforma straciła 970 tys. subskrybentów , głównie z USA oraz Kanady.

Nie jest to duże zaskoczenie – wielokrotnie pisaliśmy o kłopotach Netflixa oraz planach serwisu. Wprowadzi on nowy, darmowy pakiet z reklamami, który ma mieć mniej dostępnych treści. To jeden z kilku sposobów na walkę z coraz szybszym odpływem subskrybentów.