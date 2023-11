Serwis cyfrowej telewizji. Będą przerwy w nadawaniu sygnału

Firma Emitel realizuje prace techniczne przy nadajnikach telewizji naziemnej DVB-T2 . W kolejnych tygodniach działania serwisantów obejmują inne lokalizacje w całej Polsce. Dla mieszkańców danej okolicy oznacza to zwykle przerwy w dostępie do sygnału telewizji oraz radia przez kilka godzin .

Utrudnienia dotyczą jednak często tylko wybranych multipleksów - ostatnio głównie MUX-3, najpewniej przez działania zmierzające do uruchomienia przekazu w oparciu o nowy standard DVB-T2. Warto sprawdzić rozpiskę zaplanowanych prac, by nie zdziwić się, widząc w telewizorze "brak sygnału" - może to nie awaria anteny, lecz zaplanowana przerwa na potrzeby działań serwisantów przy nadajniku DVB-T2.