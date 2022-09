Blackout w branży IT. Co się stanie, gdy zabraknie prądu?

Kryzys energetyczny sprawia, że ryzyko blackoutów staje się coraz bardziej realne. To duże zagrożenie dla branży IT. Problemy z zasilaniem serwerów mogą z kolei przekładać się na paraliż w przedsiębiorstwach działających w innych branżach.

Energia elektryczna drożeje w związku z rosnącymi cenami paliw kopalnych. Istnieje ryzyko, że między innymi z tego względu dojdzie do ograniczeń w dostawach prądu, przede wszystkim dla firm. Problem ten może dotknąć każdej branży. W przypadku branży IT blackout może wiązać się z dużymi utrudnieniami. Biorąc pod uwagę, jak mocno przyspieszyła cyfrowa transformacja przedsiębiorstw od momentu wybuchu pandemii COVID-19, może to przełożyć się na duże kłopoty w funkcjonowaniu firm, niezależnie od branży.

Droga energia elektryczna zwiększy koszty zarówno wśród firm IT, jak i wśród przedsiębiorstw korzystających z różnych usług internetowych. Ewentualnie wyłączenie systemów IT może z kolei doprowadzić do uniemożliwienia prowadzenia działalności.

- Według prognoz koszty wzrosną nawet dwu-trzykrotnie i to tylko w nadchodzącym roku. A jeśli dojdzie do zapowiadanych ograniczeń w dostawach energii do obiektów biurowych czy użyteczności publicznej, to firmy, które posiadają swoje serwery w biurach, czeka brutalne unieruchomienie - mówi Maciej Kuźniar, COO Oktawave, dostawcy polskiej chmury publicznej.

Korzystanie z usług centrów danych wydaje się być bezpieczniejsze, niż prowadzenia własnych serwerowni. Wynika to z faktu, że obiekt taki może być zakwalifikowany jako ośrodek o znaczeniu krytycznym. W takim przypadku ograniczenia w dostawach energii nie są dla niego zagrożeniem. Jednak nie wszystkie centra danych taki status posiadają.

Korzystanie z usług centrów danych może więc okazać się dobrym pomysłem. Szczególnie jeśli wziąć pod uwagę koszty energii potrzebnej na działanie i chłodzenie serwerowni. Trzeba jednak zweryfikować, czy przedsiębiorstwo, z którego usług chcemy skorzystać, faktycznie zapewnia bezpieczeństwo pod kątem energetycznym. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której systemy informatyczne w przedsiębiorstwie przestaną działać.

Karol Kołtowski, dziennikarz dobreprogramy.pl