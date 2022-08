Soundbary Sony. Ciekawe modele do muzyki i filmów

W cenie około 1500 zł nabywca otrzyma schludnie wyglądającą listwę ze zintegrowanymi głośnikami. Sony HT-G700 ma moc całkowitą na poziomie 400 W. Wymiary soundbara to 980 mm x 64 mm x 108 mm, a waga to 3,5 kg. Natomiast wymiary dołączonego subwoofera to 192 mm x 387 mm x 406 mm oraz waga 7,5 kg.

Soundbar Sony HT-G700 oferuje wielokanałowy dźwięk 3.1 z Dolby Atmos i DTS: X. Nabywca sprzętu ma do swojej dyspozycji trzy kanały, dzięki którym może cieszyć się równomiernym rozprowadzaniem dźwięku. Oczywiście nie zabrakło również jednego niskotonowego głośnika. Subwoofer umożliwia korzystanie z dobrze zrealizowanych najniższych częstotliwości, co będzie miało spore znaczenie m.in. w trakcie oglądania filmów akcji.

Warto nadmienić, że producent chętnie wspomina o technologii Sony Vertical Surround Engine, która ma sprawiać, że trzy przednie głośniki oraz system przetwarzania sygnału spowodują wrażenie dźwięku przestrzennego, który zdaje się dobiegać ze wszystkich stron. Właśnie dlatego można spotkać się z marketingowym zapisem, że Soundbar Sony HT-G700 3.1 potrafi imitować dźwięk zbliżony do 7.1.2. Można jednak powiedzieć, że jest to swego rodzaju sztuczka, a nie prawdziwy system 7.1.2.

Niektórych może zainteresować model z wyższej półki cenowej. Soundbar Sony HT-A7000 ma cenę z okolic 6000 zł. Jest to sprzęt o mocy całkowitej na poziomie 500 W. HT-A7000 to 7.1.2-kanałowy soundbar Dolby Atmos, DTS: X. Producent zapewnia o możliwości uzyskiwania dobrego dźwięku przestrzennego m.in. dzięki głośnikom skierowanym ku górze, co ma pozwalać na uzyskanie efektu 3D. Innymi słowy, fale dźwiękowe wysyłane w kierunku sufitu mają się odbijać i sprawiać wrażenie, że odgłosy docierają do użytkownika z góry (pomimo tego, że źródło dźwięku tak naprawdę jest przed nim). Podobnie jest w przypadku odbijania dźwięku od ścian bocznych.