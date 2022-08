To oni dostaną podwyżki. Technologie zmieniają rynek pracy

Cyfryzacja pracy postępowała od dłuższego czasu, lecz ze względu na pandemię koronawirusa jako społeczeństwo zostaliśmy zmuszeni do wykonania ogromnego kroku w kierunku przeniesienia pracy do sieci. Okazuje się, że odcisnęło to spore piętno na rynku pracy, który będzie od pracowników wymagać kompetencji cyfrowych.