Ten błąd kosztował 370 mln dolarów. Doprowadził do eksplozji europejskiej dumy

Bezpośrednie straty w wyniku katastrofy wyniosły 370 mln dolarów i opóźniły badanie ziemskiej magnetosfery o cztery lata. Był to też ogromny cios wizerunkowy dla konsorcjum Arianespace, które bardzo promowało swoją nową ciężką rakietę nośną Ariane 5 jako alternatywę w stosunku do systemów z USA bądź Rosji.

System nawigacji inercyjnej (INS) jest krytyczny, ponieważ w oparciu o sensory dokonujące pomiaru prędkości dostarcza on informacje o położeniu rakiety do komputera głównego, który następnie koryguje trajektorię lotu za pomocą silników korygujących. Nowa rakieta Ariane 5 o udźwigu ponad 5 ton charakteryzowała się innymi parametrami lotu niż przystosowana do przenoszenia ładunków do około 4 ton rakieta Ariane 4.