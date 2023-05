To nie ChatGPT. Fałszywe aplikacje kosztują nas miliony

Sztuczna inteligencja na czele z ChatGPT to prawdopodobnie najpopularniejszy temat w świecie nowych technologii w 2023 r. Ludzie są zainteresowani możliwościami popularnego modelu językowego i starają się znaleźć dla niego zastosowanie. Nie dziwi więc, że niektórzy twórcy aplikacji mobilnych chcą zaspokoić ich potrzeby w nie do końca uczciwy sposób. W sklepach Google Play i Apple App Store pojawiły się aplikacje podszywające się pod ChatGPT .

- Osoby szukające aplikacji ChatGPT w sklepach Apple App Store i Google Play mogą natknąć się na programy typu fleeceware, które w darmowych wersjach, dosłownie bombardują użytkowników reklamami. W ten sposób ich twórcy wymuszają wykupienie subskrypcji na fałszywe usługi. Liczą na to, że ofiary albo nie zwrócą uwagi na pozornie niskie koszty abonamentu, albo zapomną, że w ogóle go mają - mówi Sean Gallagher, główny badacz zagrożeń w firmie Sophos.

Fałszywe aplikacje generują twórcom duże zyski. Jedna z fałszywych aplikacji, o której mówią specjaliści Sophos, to Ask AI Assistant na system iOS. Oferowała ona użytkownikom tygodniową subskrypcję w cenie 6 dolarów po trzydniowym okresie próbnym. W marcu wygenerowała cyberprzestępcom ok. 10 tys. dolarów. Inna aplikacja, Genie, to zarobek na inną skalę. Tu na fałszywym oprogramowaniu zarobiono łącznie ok. miliona dolarów.