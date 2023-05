Lista stacji proponowana klientom UPC Polska jest obecnie identyczna z ofertą Play. Niezależnie od tego z którym z nich podpiszemy umowę, możemy liczyć na 157 stacji. Decyzja nie jest jednak korzystna dla klientów UPC. Operator oferował im dotychczas dostęp do 187 kanałów telewizyjnych.

Mimo to oferta nie jest witana z entuzjazmem. Internautów martwi przede wszystkim brak kanałów TVP i Eurosport 2. Ostatecznie do dekodera Play Box TV można podłączyć kabel antenowy cyfrowej telewizji naziemnej. W ten sposób oferta Telewizji Polskiej pozostanie dostępna. Jeśli jednak zależy nam na dostępie do Eurosport 2, UPC / Play nie będzie dostawcą dla nas.