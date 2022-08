Uwierzyła, że dzwoni pracownik banku. Ta rozmowa "kosztowała" ją 50 tys. zł

Policjanci z Kraśnika dostali do załatwienia trudne zadanie. Zgłosiła się do nich 24-latka, która uległa oszustwu "na pracownika banku". W trakcie rozmowy przestępca przekonał ją do wzięcia udziału w sfingowanej akcji wymierzonej w cyberprzestępców. Kobieta za jego namową wzięła pożyczkę na 50 tys. zł i przesłała na konto oszustów przez BLIK-a.