WhatsApp na iOS-a w wersji beta został zaktualizowany do wersji 23.6.0.71 - donosi WABetaInfo i zwraca uwagę na nowości, które da się przy tej okazji zauważyć. Pomijając kilka drobniejszych poprawek, kluczowa zmiana to odświeżenie interfejsu wyświetlanego podczas próby wysłania do kogoś hiperłącza. Po wklejeniu linku w pole wiadomości, WhatsApp zasygnalizuje animacją próbę wczytania podglądu strony, co wcześniej nie było w żaden sposób komunikowane.