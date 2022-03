Chodzi o dwie zmiany, które opisuje Windows Latest na podstawie testowych wydań Windowsa 11 w programie Insider. Pierwsza z nich to bez wątpienia wyczekiwana funkcja, której w Windows 11 brakuje od początku, a mowa o mechanizmie przeciągnij i upuść. W Windows 10 był obsługiwany i pozwalał nie tylko łatwiej przypinać skróty aplikacji do paska zadań, ale także szybko otwierać pliki we wskazanych programach. Obecnie w Windows 11 przeciąganie elementów na pasek po prostu nie działa.