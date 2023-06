Blokujesz reklamy na YouTubie? Obejrzysz tylko kilka filmów

YouTube potwierdził, że testuje blokowanie odtwarzania w przypadku wykrycia aktywnego blokera reklam na "małej grupie użytkowników" - podaje serwis The Verge . Założenie jest proste - jeśli użytkownik konsekwentnie blokuje reklamy na YouTubie, użytkownik dostanie powiadomienie, że odtwarzacz pozwoli włączyć jeszcze 3 filmy, nim zostanie wyłączony . Równolegle pojawi się propozycja dezaktywacji blokera reklam lub zakupienia YouTube Premium, by kontynuować.

The Verge otrzymał komentarz od Google'a, w którym rzecznik uzasadnia, iż uzależnianie dostępu do treści w serwisie w zależności od aktywności blokerów reklam nie jest niczym nowym w sieci. To powszechna metoda stosowaną przez wielu wydawców. Koniec końców trudno dziwić się takiemu podejściu - YouTube zarabia między innymi na wyświetlaniu reklam. Według danych Business of Apps, liczba subskrybentów YouTube Premium w 2022 roku wyniosła 80 mln.