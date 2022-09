Znany banko ostrzega. Groźne załączniki w mailach

W ostatnim czasie zaobserwować można falę oszustw wymierzonych w Polaków, która polega na rozsyłaniu fałszywych e-maili . Wiadomości mają rzekomo pochodzić od znanych banków i ostrzegać nas przed różnymi zagrożeniami, wymuszać potwierdzenie danych kontaktowych, czy zachęcać do podjęcia innych działań, które ostatecznie pozwolą na przejęcie naszych wrażliwych danych, a szczególnie loginu oraz hasła do bankowości internetowej.

Załącznik to nic innego jak szkodliwe oprogramowanie. Jego otworzenie lub kliknięcie w załączone linki może doprowadzić do zainfekowania komputera, smartfona lub innego, używanego urządzenia. PKO Bank Polski nie zdradza, jakie to oprogramowanie. Dlatego trudno jednoznacznie określić, jakie szkody może wyrządzić. Może to być wykradanie plików, przechwytywanie ekranu, a nawet klawiatury, co pozwoli na przejęcie haseł i loginów.