Android Auto 6.3 dostępny do pobrania. Nowości jak zwykle pozostają tajemnicą

Android Auto 6.3 jest już dostępny do pobrania, ale Google jak zwykle pozostaje tajemniczy i nie zdradza, co dokładnie w tej wersji zmieniono. Można się spodziewać, że są to poprawki bieżących błędów w Android Auto i inne drobne zmiany, ale w praktyce to dopiero kierowcy je odkryją podczas jazdy.

Google podaje co prawda w Sklepie Play krótką listę "zmian w tym wydaniu", ale osoby śledzące rozwój Android Auto zdają sobie sprawę, że jest to treść, która nie była zmieniana od wielu miesięcy. Dbanie o opis Androida Auto w Sklepie Play najwidoczniej nie jest dla Google ani trochę ważny.

W Androidzie Auto można już także korzystać m.in. z nawigacji Sygic, fot. Oskar Ziomek.

Android Auto 6.3 może być w praktyce jedną z ostatnich wersji, która oficjalnie nie jest dostępna dla wszystkich użytkowników w Polsce. Warto bowiem pamiętać, że Google w ubiegłym roku zapowiedział rozszerzenie dostępności Androida Auto na kolejne rynki (w tym polski) w najbliższych miesiącach. Niedawno Android Auto pojawił się oficjalnie między innymi w Norwegii.

Niezależnie od numeru wersji Androida Auto, od zaledwie kilku dni kierowcy mogą się cieszyć z opcji korzystania w systemie z aplikacji firm trzecich. Na ekranie w samochodzie można już bowiem wyświetlić na przykład nawigację Sygic czy TomTom AmiGo, a na tym z pewnością nie koniec. Wcześniej można tu było korzystać wyłącznie z Map Google lub Waze. To chyba najważniejsza zmiana dla całej platformy od początku jej istnienia.

Android Auto i Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10 i nowszych) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.