Podsumowanie miesiąca na blogu DP - luty 2020

Witam w kolejnym wpisie z cyklu podsumowanie miesiąca. Z dalszej części tego tekstu dowiemy się ile artykułów trafiło na główną bloga DP w zeszłym miesiącu. Sprawdzimy także ilu autorów publikowało swoje teksty oraz jak wiele komentarzy one zgromadziły. Nie przedłużając już przejdźmy do właściwej części tekstu.

Na początek standardowo ogólna tabela z zebranymi przeze mnie danymi - są one aktualne na dzień 07.03.2020:

W lutym na stronie głównej bloga DP pojawiło się zaledwie 40 tekstów, co jest zdecydowanym spadkiem względem poprzedniego miesiąca, kiedy to pojawiło się na niej aż 56 wpisów. Warto jednak zauważyć, że w analogicznym okresie ubiegłego roku ukazało się jeszcze mniej artykułów - 38. Jeśli zaś chodzi o liczbę blogerów publikujących na głównej to w tym miesiącu było ich 17, co jest spadkiem zarówno względem stycznia 2020 - 23 autorów, jak i lutego ubiegłego roku - 19. Analizują liczbę wpisów warto jeszcze wspomnieć, że każdy z blogerów napisał średnio po 2,35 tekstu, co jest wartością bardzo zbliżoną do tej z zeszłego miesiąca, ponieważ wtedy było to około 2,43 wpisu. Można jeszcze dodać, że w lutym na stronie głównej bloga pojawiało się średnio 1,38 tekstu na dzień.

W przypadku komentarzy pod tekstami było ich w zeszłym miesiącu dokładnie 943, co przekłada się na średnio 32,52 komentarza na dzień oraz 23,58 komentarza na artykuł. W przypadku tego parametru widać zdecydowany spadek. W styczniu wpisy z głównej zgromadziły aż 2469 komentarzy (średnio 44,08 komentarza na artykuł). Natomiast w lutym 2019 było to 1216 komentarzy, co daje nam średnio 32 komentarze pod każdym tekstem.

To tyle jeśli chodzi o ogóle podsumowanie. Teraz sprawdźmy którzy, użytkownicy napisali najwięcej tekstów w tym miesiącu. Odpowiedzią na to pytanie jest poniższy wykres:

Jak widać najwięcej tekstów opublikowali użytkownicy @lordjahu oraz @Sirck, którzy zaprezentowali nam odpowiednio 8 i 6 wpisów, na trzecim stopniu podium znalazłem się natomiast ja - @PREZESKIC z 4 artykułami. Warto zauważyć, że nasza trójka odpowiada za 45% publikacji na głównej DP z zeszłego miesiąca. Na zakończenie tej części jeszcze wykres pierścieniowy obrazujący udział tekstów poszczególnych blogerów w ich ogólnej liczbie:



Teraz zobaczmy czyje teksty wywołały największe poruszenie wśród użytkowników, czyli który blogerzy dostali najwięcej komentarzy:

Tym razem na podium znaleźli się @PREZESKIC, @lordjahu oraz @AntyHaker z wynikami odpowiednio 133, 116 i 111 komentarzy łącznie pod wszystkimi wpisami. Warto zauważyć, że względem podium za liczbę wpisów czołową trójką opuściła @Sirck a dołączył do niej @AntyHaker.

Teraz pora na ostatnią ze statystyk. Sprawdzimy, którzy z blogerów otrzymują średnio najwięcej komentarzy pod jednym wpisem. Wykres prezentujący tą statystykę wygląda następująco:

Jak widać tym razem podium zdominowali autorzy publikujący tylko po jednym tekście. I tak na pierwszym miejscu z 94 komentarzami znalazł się @[set-i] oraz jeden z jego tekstów poświęconych akwarystyce Pokrywka 2.0 i oświetlenie 3.0 - akwarium smart cd... Tuż za nim z 93 komentarzami znajduje się @Andrzej Tarnowski oraz jego artykuł biograficzny o rosyjskim programiście - Jewgienij Roszal - twórca legendarnego archiwizatora WInRAR. Na najniższym stopniu podium uplasował się @Apostoł wraz ze swoim tekstem o zamknięciu jednego z najpopularniejszych czytników mang zatytułowanym Manga Rock niestety w końcu kończy żywot.

I tym sposobem dotarliśmy do końca mojego dzisiejszego wpisu. W tym miejscu chciałbym jeszcze przypomnieć, że wszystkie zebrane i wykorzystane przeze mnie dane dostępne są w tym pliku Excela. Na zakończenie standardowo dziękuję Wam za uwagę oraz czekam na Wasze komentarze. Zachęcam Was także do zapoznania się ze spisem treści całego mojego bloga oraz innymi odcinkami serii Podsumowanie miesiąca na blogu DP.