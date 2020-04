Podsumowanie miesiąca na blogu DP - marzec 2020

Witam w kolejnym wpisie z cyklu Podsumowanie miesiąca na blogu DP. Z dalszej części tego tekstu dowiemy się ilu artykułów i pisanych przez ilu autorów trafiło na stronę główną bloga DP w zeszłym miesiącu. Zobaczymy też, który autor opublikował najwięcej tekstów oraz czyje publikacje zgromadziły najwięcej komentarzy.

W tym miejscu chciałbym podziękować @djfoxer, którego wspaniały Licznik Blogowy znacznie uprościł i przyspieszył, a tak właściwie to zautomatyzował, zbieranie przeze mnie danych. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to świetne narzędzie!

A teraz przejdźmy już do naszych danych, które prezentują się w następujący sposób:

Na blogu DP w marcu pojawiło się aż 78 wpisów, opublikowanych przez 24 autorów. Względem marca 2019 liczba wpisów podwoiła! Co więcej stało się to przy praktycznie takiej samej liczbie autorów - wtedy było nas 22. Natomiast względem lutego 2020 widać nie tylko zdecydowany wzrost liczby tekstów (z 40 do 78), ale także autorów, ponieważ w drugim miesiącu bieżącego roku było ich dokładnie 17. Można jeszcze wspomnieć, że na stronie głównej bloga DP pojawiało się średnio 2,52 artykułu dziennie, a mediana liczby publikacji jednego blogera wyniosła 2.

Jeśli zaś chodzi o komentarze to pod marcowymi wpisami pojawiło się ich aż 2805. Co daje nam średnio 36 komentarzy na jeden tekst oraz prawie 90,5 komentarzy na dzień. Liczba komentarzy jest dużo większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy to wyniosła 1816. Natomiast jeszcze większe wrażenie robi, gdy porównamy ją z danymi pochodzącymi z lutego, kiedy to mieliśmy docenienia zaledwie z 943 komentarzami (średnio 23,6 na wpis).

Skoro dane ogólne mamy już za sobą czas sprawdzić, którzy z bloegerów okazali się najbardziej płodnymi twórcami.

Jak widać na powyższym wykresie szczególne @[set-i], który opublikował 13 tekstów. Tuż za nim uplasował się @lordjahu z 10 wpisami. Natomiast na trzecim stopniu podium znaleźli się egzekwio @luqass, @macminik oraz @Sirck. Warto jeszcze wspomnieć, że ta piątka wyżej wymienionych blogerów odpowiada za około 54% wszystkich wpisów na głównej.

Skoro liczbę wpisów mamy już za sobą, czas sprawdzić teksty, którzy blogerzy swoimi tekstami wywołali największą dyskusję.

Jak widać w tej kategorii niekwestionowanym liderem jest @SilnyOgór, pod którego dwoma wpisami pojawiło się aż 715 komentarzy. Można powiedzieć, że po piętach depcze mu @Andrzej Tarnowski, którego teksty zgromadziły 562 komentarze. Podium zamyka natomiast wspominany już wcześniej @macminik z wynikiem 219 komentarzy. W tym miejscu wspomnę jeszcze, że teksty tych 3 autorów odpowiadają łącznie za aż 53% ogólnej liczby komentarzy.

Na zakończenie sprawdźmy jeszcze, którzy z blogerów otrzymują średnio najwięcej komentarzy pod jednym wpisem. Wykres prezentujący tą statystykę wygląda następująco:

Jak widać @SilnyOgór po raz kolejny zajmuję najwyższe miejsce na podium. Średnio pod każdym jego wpisem w marcu pojawiało się 358 komentarzy. Jest to głownie zasługa kontrowersyjnego tekstu zatytułowanego Ubuntu 20.04 - Pierwsze, przedpremierowe wrażenia. Na drugim miejscu znalazł się użytkownik @walgav, którego tekst Tablet z Androidem w 2020. Czy to ma sens? zgromadził 135 komentarzy. Na trzecim stopniu podium uplasował się @Andrzej Tarnowski, którego każdy z 5 zeszło miesięcznych tekstów skomentowano średnio 112 razy.

I tym sposobem dotarliśmy do końca mojego dzisiejszego tekstu. W tym miejscu chciałbym jeszcze przypomnieć, że wszystkie zebrane i wykorzystane przeze mnie dane dostępne są w tym pliku Excela. Na zakończenie standardowo dziękuję Wam wszystkim i za uwagę oraz czekam na Wasze komentarze. Zachęcam Was także do zapoznania się z innymi odcinkami z serii Podsumowanie miesiąca na blogu DP oraz ze spisem treści całego mojego bloga.