Zamknęli kina. Gdzie oglądać filmy? Sprawdź te serwisy

Koronawirus ma ogromny wpływ na światową ekonomię i niemal każdą dziedzinę naszego życiu. Także branżę rozrywkową. Na razie kinomani będą musieli oglądać filmy w domu, gdyż wszystkie kina są zamknięte do odwołania. Ogólnopolska kwarantanna przewidziana jest do dnia 25 marca 2020, ale nie wiadomo, czy ten stan się nie przedłuży. Co więc mamy zrobić w tej sytuacji, gdy chcemy sięgnąć po jakieś nowości filmowe?

Po wyjściu filmów z kin musimy czekać dwa i pół miesiąca

Właśnie tyle czasu musi minąć od premiery kinowej zanim filmy mogą pojawić się na serwisach typu TVOD (od ang. transactional video on demand), gdzie możemy je kupić bądź wypożyczyć za jednorazową opłatą.

O jakichkolwiek premierach w kinie możemy teraz jednak zapomnieć. Na przykład najnowszy film z Jamesem Bondem, Nie czas umierać przełożono z 31 marca na 25 listopada 2020. Trudno powiedzieć, jakie będą dokładnie długofalowe reperkusje tego przestoju kinowego, jeśli sytuacja się utrzyma. W międzyczasie możemy zacząć nadrabiać niedawne nowości kinowe (ewentualnie oglądać filmy o epidemii, bo stało się to obecnie popularne).

Wypożyczanie i kupno filmów na żądanie - TVOD

Największą wypożyczalnią filmów i seriali w Polsce jest Apple TV, dawniej zwana iTunes. Jego ogromną zaletą jest bardzo duża liczba filmów w jakości 4K z HDR. Ceny zaczynają się od 4,99 zł za wypożyczenie, a nowości najczęściej możemy obejrzeć w jakości 4K za 9,99 lub 14,99 zł. Z serwisu możemy skorzystać za pomocą dedykowanej przystawki Apple TV HD lub Apple TV 4K, a także na aplikacjach w telewizorach Samsung QLED i LG OLED i LCD z 2019 roku (oraz nadchodzących modelach).

Aplikacja Apple TV dostępna jest m.in. na telewizorach LG i Samsung, fot. Jakub Krawczyński

W roku 2020 aplikacja Apple TV powinna również zagościć na platformie Android TV, dostępnej m.in. na telewizorach marki Sony i Philips. Z iTunes / Apple TV można również korzystać na urządzeniach Apple: iPhone, iPad i iPod touch oraz komputerach Mac. Tutaj warunkiem jest uaktualnienie sprzętu do najnowszych wersji systemów operacyjnych iOS, iPadOS oraz MacOS.

Kupować filmy/seriale możemy także z poziomu Windowsa, aczkolwiek osobiście bym tego nie polecał, bo aplikacja iTunes for Windows jest mało wygodna i archaiczna. Notka dla audiofilów - jeśli chcecie się cieszyć dźwiękiem najlepszej jakości z Dolby Atmos, konieczna będzie przystawka Apple TV 4K.

Inną bardzo sensowną alternatywą jest Rakuten TV, serwis, który w Polsce jest może niezbyt jeszcze znany, ale jego interfejs jest bardzo schludny, a oferta i jakość oferowanych filmów również bardzo dobra. Można z niego korzystać zarówno na komputerze Windows lub Mac przez przeglądarkę , a także telewizorach marek Samsung, LG, Sony, Philips, Panasonic i Hisense, jak również konsolach Xbox One, za pomocą Chromecast, iPhone'ów, iPadów i smartfonów z Androidem. Ceny na Rakuten TV są zbliżone do Apple TV, a plusem usługi jest spora dostępność filmów w 4K HDR, w tym z Dolby Atmos i Dolby Vision.

Rakuten TV to mniej znany w Polsce, aczkolwiek bardzo dobry serwis typu TVOD, fot. Jakub Krawczyński

Kolejną interesującą i dostępną na wielu urządzeniach platformą do wypożyczania / kupna filmów jest Chili TV. Serwis dostępny jest także na telewizorach z systemem Samsung Tizen, LG webOS oraz Android TV, jak również komputerach przez przeglądarkę, a także urządzeniach mobilnych i przez Chromecast. Plusem Chili TV są częste obniżki cen oraz rozdawanie kodów promocyjnych. Także tutaj skorzystamy z treści w 4K, aczkolwiek jest ich mniej niż w Apple TV i Rakuten TV.

Filmy i seriale w abonamencie - SVOD

Teraz przejdę do najbardziej popularnych serwisów, mianowicie SVOD (z ang. subscription-based video on demand), czyli usług abonamentowych.

Takimi są na przykład Netflix czy HBO GO. Warto jednak pamiętać, że specyfika dystrybucji filmów na nich jest nieco inna. Nie możemy tam liczyć na nowe filmy w trzy (tak jest z płytami Blu-ray), czy dwa i pół miesiąca po premierach kinowych (jak na platformach TVOD).

Te serwisy głównie ukierunkowane są na seriale oraz własne produkcje, tzw. Netflix czy HBO Originals. Oczywiście pewna z nich część to także filmy pełnometrażowe wyprodukowane przez te firmy, ale jednak jest ich znacznie mniej. Jeśli jednak doliczymy do tego filmy udostępnione na licencji od innych wydawców, ich liczba dramatycznie wzrośnie (trzeba pamiętać, że po jakimś czasie znikają). W momencie publikacji na Netflixie filmów jest łącznie 2445, na HBO GO z kolei 1099. Tylko zaznaczam, że na tych platformach (poza ich własnymi produkcjami) należy się nastawiać najczęściej na filmy, które swoje premiery miały przynajmniej dwa lata temu.

Plusem takich platform jest natomiast stosunkowo niedrogi abonament, bo ten w przypadku HBO GO wynosi 24,90 zł, a najtańszy plan w Netfliksie kosztuje 32 zł.

Netflix to najpopularniejszy abonamentowy serwis VOD, fot. Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images

Moim zdaniem warto zwrócić uwagę na ofertę Amazon Prime Video, platformy, która oferuje całkiem sporo filmów w swojej bibliotece, a pierwszych sześć miesięcy płacimy za nią około 13 zł (następnie cena wzrasta do ok. 26 zł). Ponadto Amazon również oferuje całkiem sporo interesujących seriali, w tym The Boys, Człowiek z wysokiego zamku, Fleabag, Good Omens i wiele innych.

Jest też kilka dużych polskich serwisów, jak na przykład player, który łączy funkcję abonamentowego SVOD z możliwością wypożyczania nowości filmowych na żądanie. Dość bogatą bibliotekę filmów, których często nie możemy znaleźć gdzie indziej ma również vod.pl, ale polecałbym ją jedynie w ostateczności, bo jakość obrazu nie jest jej największym atutem.

Ten serwis pokaże Ci na której platformie jest dany film

Jeśli jesteście ciekawi na którym konkretnie serwisie znajdziecie interesujący was film, warto przyjrzeć się wyszukiwarce JustWatch. Możemy na niej wyszukać konkretny tytuł filmu bądź serialu i wtedy serwis pokaże nam, która platforma oferuje go na przykład w ramach abonamentu, lub gdzie możemy go kupić/wypożyczyć.

JustWatch pomoże wam wskazać na jakim serwisie VOD znajduje się interesujący was film, fot. Jakub Krawczyński

Na JustWatch możemy także filtrować według typu zawartości (film lub serial), a także przedziału cenowego oraz jakości SD / HD / 4K oraz konkretnego serwisu VOD. Portal ten może okazać się w obecnych czasach szczególnie przydatnym narzędziem dla każdego, kto planuje filmowe seanse, szczególnie te osoby, które teraz będą zmuszone do pracy w domu bądź przebywać na zwolnieniu opiekuńczym.

