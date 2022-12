Seria Atlas odpowiada na wszystkie te potrzeby. Biurka ENDORFY Atlas L oraz L Electric posiadają możliwość regulacji wysokości, z czego to drugie zostało wyposażone w elektryczny podnośnik z cyfrowym panelem. Ten zezwala na niemal dowolną regulację wysokości biurka. I to bez żadnego wysiłku – za jednym kliknięciem. Zakres wysokości biurka Atlas L Electric wynosi od 73 cm do aż 120 cm. W praktyce oznacza to, że można przy nim nie tylko wygodnie siedzieć, lecz także stać. Taka forma pracy czy grania z roku na rok zyskuje na popularności. Jest praktyczna i korzystna dla zdrowia. Umożliwia bowiem np. montaż bieżni i daje szansę być w ruchu nawet podczas pracy zdalnej.