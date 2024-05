Nowość w mObywatelu. Od 27 maja w każdym telefonie

Aplikacja mObywatel zyskuje kolejną nowość. Moduł Firma przyda się wszystkim osobom z JDG, które chciałyby mieć pod ręką w telefonie podstawowe informacje o firmie, na przykład gdy są potrzebne w sklepie do wystawienia faktury, a z ich zapamiętaniem jest problem. Moduł Firma w mObywatelu pozwala bowiem:

Jak podaje administracja mObywatela, nowa opcja wdrażana jest do aplikacji stopniowo. Oznacza to, że niektórzy mogą ją widzieć już teraz, ale inni muszą uzbroić się w chwilę cierpliwości. Co ważne, całe wdrożenie zakończy się zaledwie w kilka dni - od 27 maja wszyscy zainteresowani prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą widzieć w mObywatelu w telefonie odpowiednie informacje o swojej firmie.