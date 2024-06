CERT Orange Polska ostrzega. Możesz odebrać dziwny telefon

CERT Orange Polska ostrzega klientów korzystających z WhatsAppa, by nie ufali takim połączeniom i po prostu nie reagowali na prośby o dodanie danego numeru do kontaktów. To świeża metoda ataku, o której ostrzegaliśmy już w ubiegłym tygodniu, gdy takie połączenie odebrał jeden z naszych czytelników. Od tamtego czasu otrzymaliśmy kilka kolejnych zgłoszeń tego rodzaju co potwierdza, że atakujący póki co nie zwalniają tempa.