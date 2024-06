WhatsApp: zdjęcia i filmy HD. Zajrzyj do ustawień

Odkąd funkcja została wprowadzona do WhatsAppa w 2023 roku, z pewnością wielu użytkowników ją polubiło i tylko tak wysyła materiały bliskim. Co jednak ważne, dotychczas konieczne było każdorazowe klikanie opcji "HD" podczas wysyłania materiałów. Co więcej, przycisk służący do włączenia wyższej jakości został niefortunnie umieszczony w interfejsie, co mogło prowadzić do frustracji. WhatsApp wprowadził więc nowość - preferowaną jakość wysyłania można od teraz na stałe ustawić w opcjach.