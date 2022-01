CES 2022. ZOTAC prezentuje nową wersją małego mocarza

Znana obudowa MAGNUS EN o pojemności zaledwie 2,65 litra mieści kombinację obejmującą mobilnego Intel Core i7-11800H sprawowanego z kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 3080. Jest to co prawda wariant przeznaczony do laptopów, ale w najmocniejszej wersji wyposażonej w 16 GB pamięci i 150 W TGP (bez Dynamic Boost).