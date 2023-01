Lenovo Yoga AIO 7-27: komputer, który będziesz chciał postawić na widoku

Wygląd i wykonanie: Ozdoba twojego pokoju

Yoga AIO 7 wygląda tak, jak powinien wyglądać nowoczesny komputer domowy: stylowa rzeźba z matowego aluminium, czarnego szkła i białego tworzywa sztucznego, której twardość i chłód przełamuje wstawka z szarego materiału. Minimalizm i techniczną funkcjonalność formy uzupełniają widoczne jakość materiałów i dbałość o detale oraz wykończenie. Za dużo poezji? W krótkich, żołnierskich słowach – to komputer, który może zdobić pokój, w którym się znajdzie.

Jednostkę centralną uzupełniają bezprzewodowa klawiatura oraz mysz, utrzymane w srebrzysto-białej kolorystyce. Klawiatura ma głęboki skok klawiszy, a przy tym jest zaskakująco miękka i cicha, sprawiając, że pisanie jest bardzo przyjemne (i dyskretne). W porównaniu z całą resztą, myszka wydaje się trochę odstawać materiałami i wykończeniem, jak i faktem, że w odróżnieniu od klawiatury nie ma własnego akumulatorka, tylko jest zasilana baterią AA. Działa jednak precyzyjnie i bez zarzutu.

Źródło zdjęć: © Licencjodawca | Konstanty Młynarczyk Jednostkę centralną uzupełniają bezprzewodowa klawiatura oraz mysz

Ekran: Obrotowe 4K

Jeśli już była mowa o wyglądzie Yogi AIO 7, to dalsze omawianie tej maszyny warto zacząć od tego, co rzuca się w oczy najbardziej, czyli ekranu. Robi on wielkie wrażenie nie tylko nowoczesnym, bezramkowym projektem, ale też parametrami. Zastosowana matryca IPS o przekątnej 27" i rozdzielczości aż 4K (czyli 3840 × 2160 pikseli) wyświetla piękny, ostry i soczysty obraz, którego paleta kolorów pokrywa 99% przestrzeni barwnych Adobe RGB i DCI-P3, a jasność sięga 400 nitów. Niezależnie od tego, czy zechcemy na tym monitorze oglądać filmy, obrabiać zdjęcia, czy pracować, będzie to czysta przyjemność.

Elementem, za który projektantom Lenovo należą się wielkie brawa, jest mechanizm obracania ekranu. Tak zwany pivot, czyli możliwość odwrócenia wyświetlacza z pozycji poziomej do pionowej jest cechą pojawiającą się w monitorach wyższej klasy. Zazwyczaj jednak taka operacja wymaga użycia obu rąk i pewnej siły - ale nie w tym przypadku. Ekran Yogi AIO 7 można obrócić nie tylko jedną ręką, ale wręcz jednym palcem, a jednocześnie mechanizm obracania jest tak dostrojony, że w skrajnych pozycjach wyświetlacz pozostaje stabilny jak skała. Tak się to powinno robić! Jest też możliwość zmiany kąta nachylenia ekranu o około 20 stopni dzięki zawiasowi, za pomocą którego cały komputer jest zamocowany do podstawy. Nie da się natomiast regulować jego wysokości.

Źródło zdjęć: © Licencjodawca | Konstanty Młynarczyk Ekran Yogi AIO 7 robi wielkie wrażenie

Wydajność: Siła AMD

Pora zająć się tym, co znajduje się w środku tej maszyny. Sercem Yoga AIO 7 jest wydajny procesor AMD Ryzen 5 4600H współpracujący ze zintegrowaną kartą graficzną AMD Radeon Graphics i 16 GB pamięci RAM. Taki zestaw zapewnia bardzo solidną moc obliczeniową, pozwalającą na komfortową pracę ze wszystkimi aplikacjami biurowymi, multimediami czy stronami WWW, także wieloma na raz, przy niewielkim zużyciu prądu i małej emisji ciepła, dzięki czemu komputer jest smukły i działa cicho. Mimo braku samodzielnej karty graficznej (która jest dostępna w niektórych konfiguracjach) wydajności wystarczy również na prosty montaż filmów z wakacji czy edycję zdjęć. W takim przypadku warto jednak pomyśleć o zewnętrznym dysku twardym, bo wbudowany SSD o pojemności 512 GB może okazać się za mały.

Zarówno dysk, jak i wszelkie inne akcesoria i peryferia można podłączyć do Yogi AIO 7 bardzo łatwo, dzięki bogatemu zestawowi portów i złącz. Komputer wyposażony jest w trzy gniazda USB typu A (czyli te "zwykłe"), dwa w starszym standardzie 2.0, świetnie nadające się do podłączenia myszki czy klawiatury, oraz gniazdo USB-C (standard 3.2 Gen 2). Do tego dochodzi złącze Ethernet do podłączenia sieci przewodowej o szybkości nawet 2,5 Gb/s oraz złącze audio.

Źródło zdjęć: © Licencjodawca | Konstanty Młynarczyk Kamerę można używać do bezpiecznego logowania za pomocą rozpoznawania twarzy

Dodatkowe możliwości: Centrum cyfrowego domu

Jest jeszcze jedno gniazdo USB-C, ulokowane bardzo nietypowo, bo na górnej krawędzi monitora. Służy do zapewnienia łączności kamerze o rozdzielczości 5 megapikseli. Kamera ma zasłonkę zapewniającą prywatność oraz, co bardzo ważne, moduł podczerwieni, dzięki któremu można używać jej do bezpiecznego logowania za pomocą rozpoznawania twarzy przez funkcję Windows Hello.

Yoga AIO 7 ma jeszcze jedną ciekawą cechę, która może się okazać bardzo użyteczna w codziennym użytkowaniu. Lenovo zaprojektowało swój komputer z myślą o tym, żeby stanowił swoisty hub dla innych urządzeń, pozwalając jak najlepiej wykorzystać fantastyczny wyświetlacz. Yoga ma możliwość bezprzewodowego połączenia ze smartfonem lub tabletem i wyświetlania obrazu z tych urządzeń. W tym scenariuszu świetnie sprawdza się obracanie ekranu do pozycji pionowej, naturalnej dla sprzętu mobilnego, a także kablowe łączenie z innym komputerem albo notebookiem, dla którego Yoga może służyć za dodatkowy monitor i stację dokującą z własnymi głośnikami, zdolną też zasilać laptopa.

Źródło zdjęć: © Licencjodawca | Konstanty Młynarczyk Yoga AIO 7 doskonale sprawdzi się do pracy i rozrywki

Podsumowanie

Yoga AIO 7 to bardzo elegancki i nowocześnie wyglądający, zajmujący niewiele miejsca komputer o dużym, pięknym ekranie ze świetną reprodukcją kolorów. W testowanej konfiguracji doskonale sprawdzi się do pracy i rozrywki – oferujący dość wydajności, szeroki zestaw portów i złącz, wygodną klawiaturę i solidne głośniki. Opcje przewodowego i bezprzewodowego łączenia Yogi AIO 7 ze smartfonami, tabletami i notebookami czyni z niego urządzenie naprawdę uniwersalne o szerokiej gamie zastosowań. Warto znaleźć dla niej miejsce na biurku.