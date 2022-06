Monitory Dell. Ciekawe modele w różnych cenach

Rzućmy okiem na kilka wybranych sprzętów i zwróćmy uwagę na niektóre z ich podstawowych cech. Dzięki temu można łatwiej znaleźć inspirację potrzebną do udanych zakupów.

Monitor Dell SE2422H

W miarę cienka ramka prezentuje się zachęcająco, natomiast ogólny design jest tu w sporej mierze klasyczny. Dell SE2422H to monitor, który da się znaleźć poniżej ceny 1000 zł i powinien się sprawdzić w większości standardowych zastosowań. Dobry kandydat na sprzęt do home office i codziennego przeglądania internetu. Przekątna 24" powinna się w tym sprawdzić, a rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli (Full HD) zapewnia wygodę pracy i ostrość wyświetlanego obrazu.

Źródło zdjęć: © Dell Monitor Dell SE2422H

Twórcy tego sprzętu upewnili się, że komfort dla oczu nie zostanie pominięty. Jest tu redukcja niebieskiego światła (Dell ComfortView), powłoka przeciwodblaskowa, a nawet AMD FreeSync pozwalające uniknąć tak zwanego rozrywania obrazu (screen tearing). Częstotliwość odświeżania jest na poziomie 75 Hz, a jasność maksymalna wynosi 250 cd/m2. Zastosowaną matrycą jest VA. Co ciekawe, są tu jeszcze rozwiązania pomagające w mniejszym zużyciu prądu, bo dzięki funkcji PowerNap, ekran może zostać przyciemniony gdy monitor nie jest używany (jest też możliwość przechodzenia w tryb uśpienia).

Monitor Dell S2522HG

Osoby zainteresowane urządzeniem, które stworzono z wyraźnym uwzględnieniem rozrywki elektronicznej, będą mogły skierować swoją uwagę na Dell S2522HG. Jest to monitor o przekątnej 24,5" z rozdzielczością natywną 1920 x 1080 pikseli, co oczywiście nie zalicza się do tych najwyższych przedziałów (np. 2K, 4K), lecz trzeba przyznać, że z mniejszą rozdzielczością łatwiej uzyskać płynność w grach.

Źródło zdjęć: © Dell Monitor Dell S2522HG

Dell S2522HG ma imponującą częstotliwość odświeżania, ponieważ jest to aż 240 Hz. Dzięki temu w trakcie ogrywania dynamicznych tytułów, gracz powinien być w stanie reagować szybciej – chodzi o ułamki sekund, które czasem mają znaczenie. Dodatkowo czas reakcji znajduje się na poziomie 1 milisekundy, co również uchodzi za odpowiednią wartość do grania. Szczytowa jasność wynosi 400 cd/m2. Nie zabrakło istotnej dla wielu użytkowników obsługi AMD FreeSync Premium oraz Nvidia G-Sync. Urządzenie to można znaleźć w okolicach ceny 1200 zł.

Monitor Dell U2723QE

Dell U2723QE ma całkiem przyjemny, nowoczesny design. Do innych pozytywów niewątpliwie zalicza się technologia Dell ComfortView Plus, która przyczynia się do redukcji niebieskiego światła i tym samym zapewnia naszym oczom wyższy komfort, szczególnie w trakcie długich godzin spędzonych przy ekranie. Pokrycie barw jest na poziomie 98% DCI-P3. Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli przekłada się na bardzo ostry obraz z dużą ilością detali. Zastosowaną matrycą jest IPS, a przekątna ekranu wynosi 27".

Źródło zdjęć: © Dell Monitor Dell U2723QE

Czas reakcji to 5 milisekund, a częstotliwość odświeżania ekranu znajduje się na poziomie 60 Hz. Takie parametry sugerują, że nie jest to sprzęt zaprojektowany z myślą o graniu i jest to bardziej narzędzie do pracy. Monitory gamingowe z reguły mają niższy czas reakcji i wyższe odświeżanie (czasem nawet 360 Hz). Warto wspomnieć jeszcze o tym, że w Dell U2723QE nie zabrakło certyfikatu Display HDR 400, redukcji migotania obrazu, czy na przykład przełącznika KVM. Monitor można znaleźć w okolicach ceny 3500 zł.