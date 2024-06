Santander Bank Polska opublikował ważny komunikat

Santander Bank Polska apeluje do klientów, by uważali chcąc skorzystać z atrakcyjnego ogłoszenia wakacyjnego, które znajdą w internecie. W praktyce jest to garść porad, z której może skorzystać każdy, niezależnie od tego, w jakim banku ma konto. W sieci, a zwłaszcza w mediach społecznościowych, można bowiem często trafić na fałszywe oferty w atrakcyjnych cenach i tym samym stracić szansę na udany wypoczynek, a dodatkowo stracić pieniądze i zyskać niepotrzebną dawkę stresu.