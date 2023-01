SMS z numeru 506023983. Sprawdź, jak zareagować

Wiadomości SMS o abonamencie Netfliksa czy rzekomej niedopłacie za energię elektryczną codziennie nękają Polaków. To próby oszustwa, które prowadzą do utraty pieniędzy z konta. Taki SMS można otrzymać między innymi z numeru 506023983. Tłumaczymy, jak należy się zachować.

Jeśli otrzymasz wiadomość SMS, w której ktoś sugeruje niedopłatę za energię elektryczną czy zawieszenie konta w serwisie Netflix, przede wszystkim nie reaguj pochopnie. Oszuści liczą na wywołanie skrajnych emocji i zachęcenie odbiorcy wiadomości SMS do szybkiego kliknięcia załączonego linku. Zwykle to proszenie się o kłopoty - łącze prowadzi bowiem do spreparowanego serwisu szybkich płatności.

Fałszywą wiadomość SMS tego typu można dostać od różnych nadawców. Jedno z najnowszych zgłoszeń tego rodzaju, jakie trafiło do redakcji, dotyczy numeru 506023983 i w tym przypadku - subskrypcji Netfliksa. Mając wątpliwości co do opłat, w każdym przypadku warto na własną rękę sprawdzić stan środków na koncie. Polecamy więc zalogować się na swoje konto w usłudze i przeanalizować historię wpłat.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy Fałszywy SMS o Netfliksie

Samą podejrzaną wiadomość można natomiast przekazać do analizy bezpieczeństwa zespołowi CERT Polska. Badacze czekają na zgłoszenia podejrzeń phishingu, ale nie wiadomości SMS Premium. Trzeba także pamiętać o limicie zgłoszeń z jednego numeru telefonu. Podejrzany SMS dobrze jest także usunąć z samej skrzynki odbiorczej, by w przyszłości przypadkiem nie kliknąć łącza. Numer nadawcy można również dodać do czarnej listy, by zabezpieczyć się na przyszłość.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl